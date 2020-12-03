Bir ay sonra evlenecek genç, erik ağacına kendini asarak intihar etti
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Bir ay sonra evlenecek genç, erik ağacına kendini asarak intihar etti

03.12.2020 23:28 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:06
Bir ay sonra evlenecek genç, erik ağacına kendini asarak intihar etti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, kayıp olarak aranan 27 yaşındaki genç, evinin arkasındaki bahçede bulunan erik ağacına asılı halde ölü bulundu. Nişanlı olan genç, 1 ay sonra düğün yapacaktı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, saat 18.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Yasin Can, dün gece evine dönmedi. Meraklanan ailesi Can'ı bulmak için yakınlarına da sordu. Yakınları da Can'dan haber almadıklarını söyleyince amcası Yakup Can, İncirliova Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Yasin Can'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

AĞACIN DALINDA HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

Yapılan arama çalışmalarında Yasin Can, evinin arka kısmındaki bahçede bulunan erik ağacında asılı halde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerin gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Yasin Can'ın cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Öte yandan, Yasin Can'ın, geçen yıl 31 Ağustos'ta Cemile B. ile nişanlandığı, kısa süre önce düğün hazırlıklarına başladıkları ve bir ay sonra düğün yapacakları öğrenildi. Yasin Can'ın ölümü yakınlarını ve nişanlısını derinden üzdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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