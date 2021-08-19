Biomutant, 1 milyon fazla satarak geliştirme maliyetlerini bir haftada geri kazandı!

Expireiment 101'in açık dünya RPG'si Biomutant, 1 milyon barajını aştı ve geliştirme maliyetlerini ilk haftasında geri kazandı.

İsveçli geliştirici Experiment 101 tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunu Biomutant, geliştirme maliyetlerini bir haftada geri kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Expireiment 101'in 25 Mayıs 2021'de piyasaya sürülen açık dünya RPG'si Biomutant, 1 milyon barajını çok kısa bir zamanda aşmayı başardı. Geliştiricinin ana şirketi Embracer Group tarafından, ilk çeyrek raporunda onaylandığı gibi, Biomutant, elde edilen satışlara ve gelire önemli bir katkıda bulundu.

BIOMUTANT, ŞİRKETİN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA YENİ REKORLARA İMZA ATTI

Embracer Group, raporunda Biomutant'ın başarısını doğrularken, şu açıklamalarda bulundu, "Çeyrekteki ana gelir faktörü, Biomutant'ın dahili stüdyomuz Experiment 101'den piyasaya sürülmesiydi." şeklinde raporunda belirtti. "Oyun şimdiye kadar 1 milyondan fazla sattı. Geliştirme ve pazarlamaya yapılan tam yatırımın yanı sıra Experiment 101 ve IP'nin satın alam maliyeti, piyasaya sürüldükten sonra bir hafta içinde telafi edildi"

Embracer Group, yeni sürümlerden gelen güçlü katkı ile desteklenen, yıldan yıla organik büyümesinden memnun olduğunu söyledi. Genel olarak, ilk çeyrekteki net satışlar ve operasyonel performansı, şirketin beklentileri doğrultusunda yeni rekorlara imza attı.Embracer Group, Biomutant'ın piyasaya sürülmesine ek olarak Easybrain ve Gearbox'ın eklenmesini de bu başarıya katkı sağladığını belirtti.