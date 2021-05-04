Bioenerji santrali nedir? Bioenerji nedir?

Bioenerji santrallerin ne olduğu, asıl çalıştığı ve işlevlerinin ne olduğu konusunda araştırmalar yapılıyor. Peki, bioenerji santrali nedir? İşte, detaylar…

Alternatif enerji kaynaklarından bioenerji santrali, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, bioenerji santrali nedir? İşte bioenerji santrali hakkında merak edilenler ve detayları…

BİOENERJİ NEDİR?

Biyoenerji, biyolojik kaynaklardan elde edilen malzemelerden sağlanan yenilenebilir enerjidir. Biyokütle, güneş ışığını kimyasal enerji şeklinde depolayan herhangi bir organik malzemedir. Yakıt olarak odun, odun atıkları, saman ve diğer mahsul artıkları[1], gübre, şeker kamışı ve çeşitli tarımsal işlemlerden elde edilen diğer birçok yan ürünü içerebilir.

En dar anlamıyla biyolojik kaynaklardan elde edilen yakıt olan biyoyakıt ile eşanlamlıdır. Geniş anlamda biyokütle (biyoyakıt olarak kullanılan biyolojik malzeme) ve biyolojik kaynakların enerji için kullanılmasıyla ilişkili sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknik alanları içerir. Biyokütle ve biyoenerji kavramları bazen yanlış anlaşılmaktadır.

BİOENERJİ SANTRALİ NEDİR?

Bitkisel, hayvansal ve organik atıkların yakılması yöntemiyle elektrik enerjisi üretilen tesislere biyokütle enerji santrali denilmektedir. Termik bir santral türüdür. Elektriğin elde edilmesi için bir dönme etkisine ve dolayısıyla mıknatıslanmaya ihtiyaç vardır. Bir türbinin dönmesi sonucu bu türbine bağlı olan generatörler mıknatıslanır ve sonucunda da elektrik üretilir. Peki türbin nasıl döndürülebilir? İşte burada "kaynak" dediğimiz şey devreye giriyor. Biyokütle santrallerinde bu kaynak biyokütle atıklarıdır. Biyokütle enerji santrallerinde biyokütle atıkları yakılır ve yüksek basınçlı buhar haline getirilir. Bu buhar türbin kanatlarına çarptırılır ve türbin dönmeye başlar. (elektroinfo.com)

Elektrik üretimi için kullanılan biyokütle bölgeye göre değişmektedir. Odun artıkları gibi orman yan ürünleri ABD'de popülerdir. Mauritius'da (şeker kamışı kalıntısı) ve Güneydoğu Asya'da (pirinç kabuğu) tarımsal atıklar yaygındır. Kümes hayvanları çöpleri gibi hayvancılık kalıntıları İngiltere'de popülerdir.

Atık suda veya toprakta depolanan kimyasal enerjinin elektrojenik mikroorganizmaların metabolik süreçleri yoluyla doğrudan elektrik enerjisine dönüştürüldüğü mikrobiyal yakıt hücrelerinin kullanımı ile başka bir biyoenerji formuna ulaşılabilir. Bu teknolojinin güç üretim kapasitesinin bugüne kadar ekonomik olarak karlı olmadığı, ancak bu teknolojinin kimyasal arıtma işlemleri ve öğrenci eğitimi için daha yararlı olduğu bulunmuştur.