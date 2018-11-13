Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Diliskelesi Polisan Spor Salonu'nu ziyaret ederek verilen hizmetleri yerinde inceledi. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın birçok spor dalıyla ilgilenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, "Kalıcı eserler, sadece bugünlere değil, gelecek nesillere de hizmet ederler. Dilovası ilçemize bu güzel eseri kazandıran, Polisan'ın temellerini atan ve ülkemiz sanayisinin duayen isimleri arasına adını altın harflerle yazdıran rahmetli Necmettin Bitlis'i de rahmetle yad ediyorum" dedi.

"YENİ SPOR ALANLARINI KAZANDIRMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Spor merkezleri, toplumların hareketli yaşamına katkı sağlayan, halkın sosyal yaşamına katkı sunarak çok önemli hizmet alanları olduğunu da inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Hayatı güzelleştiren ve keyifli kılan spor merkezleri aynı zamanda geleceği şekillendiren müstesna mekânlardır. Bu bakımdan, insanları birbirine yaklaştırır ve sağlıklı bir yaşama ulaşmanın en güzel adresleridir. İşte bu güzelliklerin artmasını sağlamak için yoğun biçimde çalışıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de halkımıza yeni spor alanlarını kazandırmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"HAREKETLİ YAŞAMI MAHALLELERİMİZE TAŞIDIK"

Bu spor salonumuz yıllarca ülkemiz sporuna hizmet edecek ve şanlı bayrağımızı gönderde dalgalandıracağını da açıklamasında sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yatırımlarımız Kocaeli'nin dört bir yanını kuşatıyor. Kocaeli'nin her köşesi yaşamaktan büyük keyif alınan bir yere dönüştü. Spor hizmetlerinde tesisleşmeye çok önem verirken aynı zamanda projeler de üreterek halkımızın yanında oluyoruz. Anne Şehir Kocaeli projemiz kapsamında binlerce hanım kardeşimiz sporla tanıştı. Spor yaparken sosyalleşen kadınlarımız hayata artık daha güzel bakıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımızda açtığımız spor salonlarımızla da artık hareketli yaşamı mahallelerimize taşıdık" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. İncelemede Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut'da yer aldı.