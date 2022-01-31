Bingöl Valisi Ekinci'den 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Bingöl Valisi Ekinci'den 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl Valisi Ekinci'den 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Vali Ekinci, AA muhabirine, saat 03.49'da Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

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AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Kadir Ekinci, Yayladere, Bingöl, Ekinci, Güncel, Haber

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