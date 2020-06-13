Bingöl Genç'te doğalgaz çalışması
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Bingöl Genç'te doğalgaz çalışması

Bingöl'ün Genç ilçesinin doğalgaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında ilk kazma vuruldu.

Bingöl Genç'te doğalgaz çalışması
13.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:37

Bingöl'ün Genç ilçesinin doğalgaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında ilk kazma vuruldu.

Organize Sanayi Bölgesinde kurulan RMS-A istasyonundan verilecek olan 30 kilometrelik polietilen boru, 13 kilometrelik çelik boru ve alt yapı için kullanılacak olan 7 kilometrelik abone bağlantısı ile Genç ilçesinin Ekim ayından itibaren doğalgaza kavuşağı, 3 yıl içinde ise tüm ilçede faaliyete geçeceği aktarıldı.

İlk kazmanın vurulduğu alan da İlçe Kaymakamı Arif Gül, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Doğugaz Bitlis Bingöl Muş Doğalgaz Dağıtım A.Ş İl Müdürü Serdar Çulun, siyasi ve STK temsilcileri ile muhtarların katılımıyla dua edildi, kurban kesildi.

Kalkınma Bakanlığı'na sundukları projenin kabul edildiğini belirten İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte milletvekilleri ve Vali Kadir Ekinci'nin desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Çevre dostu olan doğalgazın Genç ilçesine kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden İlçe Kaymakamı Arif Gül;" Çalışmalarda tüm kurumlarımızın da desteği ile sahada olacağız. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Doğalgazın 3-5 yıl içinde ciddi avantajlarını göreceğiz hem çevre sağlığına katkısıyla hem de ekonomik katkısıyla. Doğalgazın gelmesiyle Genç'e büyük yatırımlar bekliyoruz. Doğalgaz yatırımlar için avantaj sağlıyor"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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