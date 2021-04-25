Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Batı - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Balgöze köyünden hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması için, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma (UKSAR) Derneği, İHH arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişi arama çalışmasında yer alıyor.

Arama çalışmalarında dedektör köpeklerin yanı sıra drone da kullanılıyor.

UKSAR ekibinden Mehmet Turgut Tayuzak ekiplerin her noktaya en ince ayrıntısına kadar bakıp arama faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek Göçük'ün bulunması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Batı

Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı
Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp 'Korktun mu?' dedi
Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp "Korktun mu?" dedi
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Vedat Bilgin Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:09:26. #1.16#

title