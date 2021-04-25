Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Balgöze köyünden hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması için, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma (UKSAR) Derneği, İHH arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişi arama çalışmasında yer alıyor.

Arama çalışmalarında dedektör köpeklerin yanı sıra drone da kullanılıyor.

UKSAR ekibinden Mehmet Turgut Tayuzak ekiplerin her noktaya en ince ayrıntısına kadar bakıp arama faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek Göçük'ün bulunması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Batı