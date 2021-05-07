Bingöl'de Cuma namazıyla camiler doldu
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Bingöl'de Cuma namazıyla camiler doldu

Bingöl'de Cuma namazıyla camiler doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'de Ramazan ayının son Cuma namazı, korona virüs tedbirlerine göre mesafeli bir şekilde eda edildi.

Bingöl'de Ramazan ayının son Cuma namazı, korona virüs tedbirlerine göre mesafeli bir şekilde eda edildi. Camilerin dolduğu kentte, vatandaşlar salgının bitmesi için dua etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Ramazan ayının son Cuma namazı eda edildi. Merkez Ulucami'de 11 ayın sultanı Ramazan ayının son Cuma namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında kılındı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar erkenden camiye gelerek saf tuttu, bazıları da açık havada yerini alarak namazını eda etti.

Ramazan ayının son Cuma Namazını kıldıklarını belirten vatandaşlardan Yakup Bor, "Ramazan ayının son cumasına geldik, tabi sosyal mesafeye dikkat ederek. Dünya geneli bir hastalık var üzerimizde. İnşallah biran önce de bu biter. Tüm insanlık üzerinden bu hastalık biter. Temennimiz odur. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Hepimiz dikkat edelim. Herkes dikkat etsin, sosyal mesafeye uysun. Riayet etsin kurallara. İnşallah biran önce bu hastalıkta biter" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de Cuma namazıyla camiler doldu
Bingöl'de Cuma namazıyla camiler doldu
Bingöl'de Cuma namazıyla camiler doldu
Bingöl'de Cuma namazıyla camiler doldu
Bingöl'de Cuma namazıyla camiler doldu
Bingöl'de Cuma namazıyla camiler doldu
Bingöl'de Cuma namazıyla camiler doldu
Bingöl'de Cuma namazıyla camiler doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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