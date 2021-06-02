Bingöl'de çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bingöl'de iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Gökçekanat köyü ile Yayladere ilçesinin Güneşlik köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğüne durumu bildirdi.

Ekipler, arazöz, iş makinesi ve vatandaşlarının desteğiyle alevleri büyümeden söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Bingöl'de çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü
Bingöl'de çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1
Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Muharrem İnce Antony Blinken Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Merih Demiral Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bingöl'de çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 12:46:43. #1.14#

title