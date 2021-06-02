Bingöl'de çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü

Bingöl'de iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bingöl'de iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Gökçekanat köyü ile Yayladere ilçesinin Güneşlik köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğüne durumu bildirdi.

Ekipler, arazöz, iş makinesi ve vatandaşlarının desteğiyle alevleri büyümeden söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş