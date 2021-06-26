Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
10 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDIBingöl'ün Genç ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve dünden beri söndürülemeyen yangın, Dedebağı, Çamlıyurt ve Soğukpınar köylerine de sıçradı.
10 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDI
Bingöl'ün Genç ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve dünden beri söndürülemeyen yangın, Dedebağı, Çamlıyurt ve Soğukpınar köylerine de sıçradı. Güzeldere köyünü ise çembere alan alevlerin, rüzgarın etkisiyle 10 kilometrelik alana yayıldığı belirtildi. Hayvanların da yangın nedeniyle öldüğü bölgeye havadan helikopter desteği istendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal