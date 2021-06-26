Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)

10 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDIBingöl'ün Genç ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve dünden beri söndürülemeyen yangın, Dedebağı, Çamlıyurt ve Soğukpınar köylerine de sıçradı.