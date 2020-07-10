Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren gözaltına alındı Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri twitter hesabından paylaşan İyi Partili Levent Özeren Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri twitter hesabından paylaşan İyi Partili Levent Özeren Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınan, Semiha Yıldırım hakkında yaptığı paylaşım dolayısıyla sosyal medyada büyük tepki çeken 55 yaşındaki Levent Özeren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İyi Parti'den milletvekili aday adayı olan Levent Özeren Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, ""Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımı sebebiyle büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada eleştirilen Özeren paylaşımını kaldırmıştı.

Polis ekipleri Özeren'i "Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' iddiasıyla merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özeren ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA