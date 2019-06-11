Binali Yıldırım'dan "Ortak yayında soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına yalanlama

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayında, Binali Yıldırım'ın ortak yayındaki soruların görüşülmesini istediğini iddia etmişti. Yıldırım'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

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İmamoğlu, programda ortak yayınla ilgili, "Bir gazeteci bir adaya hangi soruları özgürce sorabiliyorsa, aynı duyguları bir başka adaya da hissettirerek sorularını hazırlayabilmeli diye düşünüyorum. Benim bakışım bu. Bu konuda çok netim ama Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Danışmanıma bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım" ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun konuk olduğu programın moderatörü Simge Fıstıkoğlu, AK Parti'nin gönderdiği bilgi notunda, Binali Yıldırım'ın böyle bir talebinin olmadığını aktardı.