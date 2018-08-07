Bin Kişiye İstihdam Projesinin Üretim ve Eğitim Sahası Hizmete Açıldı

Kula Belediyesi ve Akar Tekstil işbirliğiyle 14 milyonluk yatırımla bin kişilik istihdam hedefiyle Kula'ya kurulacak dev tekstil fabrikası için Kula Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Otopark alanında açılan personel eğitim ve üretim sahası 50 kişi ile çalışmaya başladı. Kula'da işsizlik sorununu çözmek adına başlatılan çalışma süreci hızlandırılarak Kula'daki fabrika açılıncaya kadar geçecek kısa süre zarfında İzmir'e geçici süreyle gidip gelen Kulalı personeller Kula Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Otopark katında eğitim sahasında hizmet vermeye başladı.

Kula Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Otopark katında eğitim sahasının açılışını yapan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; Kula için bugünün büyük bir gün olduğunu ifade eden ederek " Kulamız, üreten bir ilçe olma yolunda hızlı bir süreç işliyor. Fabrika inşaatı tamamlanıp açılıncaya kadar burada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün 50 kişi ile eğitim ve üretim tesisinin açılışını yaptık. İstiyoruz ki ilçemizde kimse işsiz kalmasın. Herkesin bir işi olsun. Bu yatırım, ilçemiz için bir dönüm noktası oldu. İlerleyen zamanlarda inşallah hepimizin gayretiyle Kulamız daha büyük yatırımlara imza atacaktır. Kulamıza ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.