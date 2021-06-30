BİM saat kaçta açılıyor? 30 Haziran BİM aktüel bu hafta! A101 ŞOK market çalışma saatleri!

Ülke genelinde salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında devreye sokulan kademeli normalleşme tedbirlerinde iş saatlerine yeni düzenlemeler getirildi. BİM kaçta açılıyor 2021? A101 açılış saati, ŞOK market çalışma saatleri de gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 30 Haziran Çarşamba marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 kaçta açılıyor? Zincir marketlerin (A101, BİM, ŞOK, MİGROS) çalışma saatleri nedir?

BİM saat kaçta açılıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma yasağına saatler kala en çok merak edilen sorulardan biri de "Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu oldu. 30 Haziran Çarşamba zincir marketlerin (A101, BİM, ŞOK, MİGROS) çalışma saatleri nedir? Migros kaçta kapnıyor? CarrefourSA kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek olan Migroslar pazar günü 17:00'da kapanıyor.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

Haziran ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

A101, BİM, ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

A101, BİM, ŞOK cumartesi günleri hafta içinde olduğu gibi 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.