Bilun Dohmen kimdir, nerelidir? Bilun Dohmen hayatı nedir?

Bilun Dohmen kimdir? Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Bilun Dohmen kimdir, nerelidir? Yaklaşık 20 yıl boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülkede podyumlarda boy gösteren Dohmen, tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ifade ederek bir köye yerleşmişti. Peki Bilun Dohmen kimdir?

Bilun Dohmen kimdir? Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Bilun Dohmen kimdir, nerelidir? Yaklaşık 20 yıl boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülkede podyumlarda boy gösteren Dohmen, tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ifade ederek bir köye yerleşmişti. Peki Bilun Dohmen kimdir? İşte detaylar haberimizde...

BİLUN DOHMEN KİMDİR?

90'lı yılların ünlü mankenlerinden biri olan Dohmen, mankenlik yaptığı süre boyunca Amerika, Almanya, İtalya, İngiltere ve daha birçok Avrupa ülkesinde podyumlara çıkmıştır.

Bilun Dohmen, İstanbul'da gerçekleşen Cemil İpekçi'nin defilesinde gelinlik ile boy gösterip mankenliği bırakmıştır. Bir zamanlar podyumların tozunu attıran eski manken Dohmen, şuan Bodrum'da bir köyde yaşamaktadır.

Eski manken Bilun Dohmen, köy hayatına gözyaşları içerisinde veda etti. 90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Dohmen'in yaşadığı hırsızlık olayları canına tak etti. Yıllardır giydiği şalvarını çıkardı ve tekrar şehre döndü.

Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen 8 yıl önce Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.

Görkemli hayatı geride bırakan ünlü manken kendisine küçük bir çiftlik kurup, içerisinde koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlamıştı. Köy hayatına tamamen alışan Dohmen'in hayalleri yarıda kaldı.

Evine giren hırsızlar nedeniyle kendince önlemler alan Dohmen, her gün bir olumsuzlukla karşılaşmaya başladı. Tek başına yaşayan Dohmen'in evi 3 kez soyuldu, koyunları keçileri çalınan Dohmen'in tavukları da çalınınca yaşadığı evde tedirgin olmaya başladı.

Dohmen, 8 yıl önce el emeği göz nuru yaptığı evinin kapılarını kapatıp Bodrum merkeze taşınmaya karar verdi. Yaşadığı olumsuzlukları anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlayan Dohmen, eviyle ise gözyaşları içerisinde vedalaştı. Üzerinden hiç çıkarmadığı şalvarını, basmasını çıkarıp köy hayatına veda eden Dohmen evini de satılığa çıkardı.