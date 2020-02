Billie Eillish'ten Ölmek İçin Zaman Yok'a yeni şarkı

17.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:03

Şarkının yapımını erkek kardeşi, çok sayıda Grammy ödülü bulunan FINNEAS ile Stephen Lipson gerçekleştirdi. Orkestra düzenlemelerini Hans Zimmer ve Matt Dunkley yaparken gitarda Johnny Marr yer aldı.

18 yaşında olan Eilish, tarihte bir James Bond tema şarkısını hem yazan hem de kaydeden en genç sanatçı ve şarkıyı ilk kez FINNEAS'la ve özel konuklar Hans Zimmer ve Johnny Marr ile birlikte 18 Şubat'ta Londra'da seslendirecek.

Ölmek için Zaman Yok'un yapımcıları Michael G. Wilson ve Barbara Broccoli şunları söylüyor; "Billie ve Finneas'ın Ölmek İçin Zaman Yok filmi için filmin duygusal hikayesine mükemmel uyacak şekilde işlenmiş, son derece güçlü ve etkileyici bir şarkı yaptılar."

Yönetmen Cary Joji Fukunaga şunları söylüyor; "Bond tema şarkısını seslendirmek üzere çok az sayıda seçilmiş sanatçı var. Ben Billie ve Finneas'ın büyük bir hayranıyım. Yaratıcılıkları ve yetenekleri benzersiz. Yaptıkları çalışmayı izleyicilerin duyması için sabırsızlanıyorum. Sesleri nesiller boyu yankılanacak yepyeni bir bakış açısı."

Eilish şunları söylüyor; "Bu projenin bir parçası olmak her açıdan inanılmaz. Böylesi efsanevi bir serinin bir filmi için tema şarkısı yapabilmek büyük bir onur. James Bond, gelmiş geçmiş en iyi film serisi. Hâlâ şoktayım."FINNEASşunları ekliyor; "Bond filmi için tema şarkısı yapmak hayatımız boyunca hayal ettiğimiz bir şeydi. Goldfinger ve Live And Let Die gibi müzik ve sinemanın bir araya geldiği daha benzersiz bir örnek yok. Böyle efsanevi bir seride böyle küçük bir rolümüz olduğu için çok şanslı hissediyoruz. Çok yaşa 007."

Billie Eilish geçtiğimiz ay Grammy tarihinde dört büyük kategoride ödül kazanarak En Yeni Sanatçı, Yılın Albümü, Yılın Plağı, Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Vokal Albümü dallarında toplam beş ödül aldı. Erkek kardeşi ve tek iş ortağı FINNEAS ise Yılın Yapımcısı, Klasik Olmayan ve En İyi Yapılmış Albüm, Klasik Olmayan dallarında iki Grammy ödülü daha aldı. İkili geçen Pazar günü 92. Oscar törenindeki Anma bölümünde canlı sahne aldı.

Kaynak: Bültenler