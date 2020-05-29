Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek Canlı yayında salgının gidişatını değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüsün hastalık yapma gücü. Biz buna virülans diyoruz. Şu an dolaşan virüsün, daha önceden piyasada dolaşan koronavirüse göre hastalık yapma oranı azaldı" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bir televizyon kanalında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son açıklanan koronavirüs vakalarıyla ilgili rakamları ve 1 Haziran'da kalkacak olan kısıtlamaları değerlendirdi.

Özlü, hasta yoğunluğunda yaşanan azalmaya bakıldığı zaman şu anki koronavirüsün salgının başlarında piyasada dolaşan koronavirüsten daha az hasta etme etkisi olduğunu söyledi. Özlü, "Ama bu bizde gevşemeye yol açmamalı. Elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

1 Haziran'da kalkacak olan kısıtlamaları ve başlayacak olan normalleşme süreci için vatandaşları uyaran Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Bu bize şunu gösteriyor. Virüs duruyor. Bir yere gitmiş değil. Ortalık süt liman değil. Tehlike geçmiş değil. Virüs bekliyor. Virüs fırsat kolluyor. Bizi hastalandırmak için, öldürmek için fırsat kolluyor. Yokmuş gibi farz edemeyiz. 'Tehlike bitti, her şey normale döndü' diyemeyiz. Elbette sosyal hayat tekrar başladı. Ama bunu yaparken virüse fırsat vermeyecek bir şekilde, kontrollü bir şekilde bunu yapmak zorundayız.

"VİRÜSÜ UNUTMAYALIM"

1 Haziran'dan itibaren insanların büyük ölçüde normal hayatlarına başlayacaklarını dile getiren Özlü, "Ne olur bunu yaparken virüsün var olduğunu unutmayalım. Tedbirlerimizi almalıyız. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Mümkün olduğu kadar kapalı ve kalabalık alanlara girmeyeceğiz

"VİRÜSÜN HASTA YAPMA ETKİSİ AZALDI"

Virüsün hastalık yapma gücü. Biz buna virülans diyoruz. Şu an dolaşan virüsün, daha önceden piyasada dolaşan virüse göre hastalık yapma oranı belki azalmış olabilir. Bununla ilgili yapılmış çalışma yok. Ama bazı mutasyonların geçirdiğine dair çalışmalar var. Hastanelerdeki hasta yoğunluğuna baktığınız zaman hasta yoğunluğunun azaldığını, hastaların daha hafif seyirle bize başvurduklarını görüyoruz. Bütün bunlar virüsün hastalık yapma potansiyelinin azaldığını bize düşündürüyor. Bir mutasyonda olabilir. Ama mutasyon olmasa bile bu konuda alınan tedbirlerin işe yaradığını ve tedavilerin daha güçlü, müdahalelerin işe yaradığını gösteriyor. O açıdan artık bu virüs önceki virüse göre daha az hastalık yapıcı gücüne sahip. Ama bu bizde gevşemeye yol açmamalı. Elimizden geleni yapmalıyız.