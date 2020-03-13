Bilim kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi Türkiye'de koronavirüs tespit edilen ikinci hastanın durumuna ilişkin bilgi veren Bilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş, "Durumu iyi. Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan koronavirüs salgını, Türkiye'ye de sıçradı. Dünya genelinde 5 bine yakın kişinin ölümüne neden olan salgın, ülkemizde iki kişi de ortaya çıktı.

Karantinaya alınan ve tedavileri devam eden hastalarda ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş, ikinci vakanın durumunun iyi olduğunu belirterek "Kontrol altında tutuluyor. Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.