Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Berber salonlarından muhabbeti uzatmayın
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Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Berber salonlarından muhabbeti uzatmayın

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Berber salonlarından muhabbeti uzatmayınSAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Berber salonunda ben kendim de muhabbet etmeyi, süreyi uzatmayı çok severim; fakat artık uzatılmaması gerekiyor.

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Berber salonlarından muhabbeti uzatmayın
13.05.2020 08:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:41

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Berber salonlarından muhabbeti uzatmayın

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Berber salonunda ben kendim de muhabbet etmeyi, süreyi uzatmayı çok severim; fakat artık uzatılmaması gerekiyor. Orada oturup çay içmeyin" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta başında kuaför ve berberlerin açıldığını hatırlatarak, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Tezer "Berberlere önerimiz ilk olarak 'randevusuz çalışmayın' oldu. Ayrıca 'müşterinizi bilin', 'personeliniz en az sayıda olsun', 'misafir kabul etmeyin' uyarılarında bulunduk. Berber salonunda ben kendim de muhabbet etmeyi, süreyi uzatmayı çok severim; fakat artık uzatılmaması gerekiyor. Orada oturup çay içmeyin. Ayrıca gazete okumak, yiyecek tüketmek yine o salonlarda artık olmayacak. Salonlara girerken mutlaka tıbbi maske olacak. Elimizi salona girmeden önce hasta odasına giriyormuş gibi düşünüp hem kendimizi hem karşımızdakini korumak için girişte berberin hazırlamış olduğu dezenfektan ile temizleyeceğiz ve öyle gireceğiz. Berberle temas etmeyeceğiz, yine mesafemiz olacak. Koltuk sayısı az olacak. Aralarında mesafeler olacak. Orada 3'üncü bir kişi oturarak beklemeyecek. Ne kadar koltuk varsa o kadar kişi olacak" diye konuştu.

'3 KURALIN ŞİDDETLE DEVAM ETMESİ GEREKİYOR'Türkiye'de şuan rakamların çok iyi gittiğini söyleyen Prof. Dr. Tezer, "Ölüm sayılarımız da azaldı. Ölüm sayılarınız azalabilir; fakat yoğun bakımda yatan hasta sayınız artıyorsa tekrar artacak diye endişe edersiniz. Ancak bizim yoğun bakımda yatan hata sayımız da, solunum cihazına bağlı olan hasta sayılarımız da azaldı ve iyileşen hasta sayımız da çok arttı. Bunlar güzel şeyler; fakat bu olayın bittiği anlamına gelmediğini de hep söylüyoruz. Artık birinci aşama bitti ve sürdürülmesi gereken 2'nci aşama başladı. Yani kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara uymazsak rakamlarımız azalmaz. Bazen dalgalanmalar da gösterebilir, artabilir. Bunun için hala; maske, mesafe ve el hijyeni olmak üzere 3 kuralın şiddetle devam etmesi gerekiyor" dedi.'HER ŞEY KURALLARLA İLİŞKİLİ'Koronavirüste ikinci dalganın gelme ihtimalini değerlendiren Prof. Dr. Tezer, "Şu an bunun aşısı yok. Biz şu an aşı yapmıyoruz. İlaç da yok elimizde. Toplumun yüzde yüzü hastalığı geçirmedi. Geçirmeyen kimseler var. Siz önlemleri almazsanız, önlemleri hafifletirseniz mikroorganizma döngüsünü sağlamak için tekrar harekete geçecek ve ikinci dalgaya sebep olacak. Aslında yine her şey kurallarla ilişkili. Önümüzde örnekler de var. ve başka ülkelerde süreci sürekli izleyip takip ediyoruz. Kurallara uyduğumuz sürece rakamlar daha da azalacaktır. Pandemi tüm dünyayı etkileyen ve o mikroorganizmaya karşı tüm dünyanın mücadele ettiği bir hadisedir. Bu şuan tüm dünyada biliniyor ve bu sürecin hemen bitmeyeceğini gösteriyor. Belki 2021 yılında da olacak. Bizim istediğimiz şey kurallara uyarak bu süreci rahatlatabilmek. Bu dediklerim 'her şey kötü' manasında algılanmasın fakat bu bir süreç. Yazın da yönetilmesi gereken bir süreç. Onun için de zaten bütün önlemler alınıyor" şeklinde konuştu.'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'

Tezer, araçlarda klimaların hastalıkta riski oluşturup oluşturmadığına ilişkin de "Eğer sizde mikroorganizma varsa arabanın içerisinde de biri bulunuyorsa klimaları açıp, hava akımının oluşması durumunda bir risk oluşturabilir. Ancak şuan araçlarda maskesiz oturulmuyor ve ikinci bir kişi de oturacaksa o da aracın arkasında oluyor. Yani eğer aracı sizden başka kullanan kimse varsa el hijyenini de sağladığınız sürece korkulacak çok fazla bir şey de olmuyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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