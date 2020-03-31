Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
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Çin Halk Cumhuriyeti, Tevfik Özlü, Güncel

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz ilk kararları aldığımızda abartıyorlar diyenler vardı. Bugün aynı insan neden OHAL kararı almıyorsunuz diyorlar. Sonda alınması gereken kararı başta alıp travmaya sebep olmamalıyız" dedi.

31.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 168 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 10 bini aştı. Salgının artması ile birlikte "sokağa çıkma yasağı" tartışmaları gündeme gelmeye başladı.

"TRAVMAYA SEBEP OLMAMALIYIZ"

Milliyet'e özel açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadelede gerekli her konunun Bilim Kurulu'nda tartışıldığını dile getiren Özlü, "Hangi aşamada hangi tedbiri alacağımızı iyice hesaplamalıyız. Biz ilk kararları aldığımızda abartıyorlar diyenler vardı. Bugün aynı insan neden OHAL kararı almıyorsunuz diyorlar. Sonda alınması gereken kararı başta alıp travmaya sebep olmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"VUHAN'DA HAYAT DURDU AMA ÜLKE GENELİ ÇALIŞTI"

Salgının ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Vuhan kentini örnek olarak gösteren Prof. Dr. Özlü, "Vuhan'da hayat durdu ama ülke geneli çalıştı ve bu süreci yönetti. 11 milyonluk nüfusu yaklaşık 1.5 milyar insan besledi. Çalışmak zorundayız. Birden şarteli indirmek sınırlı bir zamanda yapmak lazım. Avrupa'da da geç dönemde yapıldı yasaklar. Bizim durumumuzda değillerdi. Karar mekanizmalarında başka değişkenler de var. Hükümet bunları da dikkate alarak kararlar veriyor. Türkiye'nin geldiği nokta iyi bir durum ama ihtiyatlı olmak lazım" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Sonda alınması gereken kararı başta alıp travmaya sebep olmamalıyız
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