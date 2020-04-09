Bilim Kurulu Üyesi, "Şimdi tam zamanı" deyip tiryakilere korona çağrısı yaptı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgının çıkış noktası olan Wuhan'da yapılan bir araştırmada, Covid-19 olup ve aktif sigara içenlerde hastalığın seyretme olasılığının 2,4 kat daha yüksek olduğunun ortaya çıktığını söyledi ve "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde yapılan araştırmanın sonucunu paylaşarak, sigaranın etkisine dikkat çekti. "SİGARA İÇENLERDE HASTALIĞIN SEYRETME OLASILIĞI 2,4 KAT DAHA FAZLA" Prof. Dr. Kara, "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi. Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2,4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.