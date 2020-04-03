Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar Türkiye'nin bir numaralı gündemi koronavirüs salgınının ülkemizde zirveye ulaşacağı tarihle ilgili konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan 60 gün sonrasına işaret etti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'de koronavirüs salgınının pik yapacağı tarihle ilgili "Koronavirüs ülkelerde 60 günde zirveye çıkıyor. Bizde ilk vaka 11 Mart'ta görüldüğüne göre 3-4 hafta daha var" diye konuştu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, ülkemizde her geçen gün etkisini artırarak devam ediyor. Koronavirüsle ilgili çoğu insanın aklında olan bir soru da salgının ülkemizde ne zaman zirveye çıkacağı.

"KOVİD-19, ÜLKELERDE ZİRVEYE 8-9 HAFTADA ULAŞIYOR"

Bu durumla ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'la yaptığı konuşmayı aktardı: "Başından bu yana tespitleri, geleceğe yönelik öngörülerinde yanılmayan Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Alpay Azap ile dün sabah sohbet ederken güzel bir benzetme yaptı:

'Nasıl ki farklı ülkelerde virüsün yayılma seyri farklı oldu, bizim şehirlerimizi de bu ülkeler gibi düşünmemiz lazım. Çin'de başladı, zirvesini gördü ve aşağı doğru indi. Ardından İtalya'da aynı durum oldu. Bizim şehirlerimiz için de aynı seyirde geçer; hastalığın ilk görüldüğü gün esas alınarak bakılmalı…'

Bu durumda hastalığa ilk rastlanan yer İstanbul olduğuna göre, zirve için nasıl bir hesap yapılmalı? Bilim Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Azap'ın yanıtı her zamanki sakinlik ve netlikte oldu: 'Kovid-19 vakası ülkelerdeki zirvesine 8-9 haftada ulaşıyor. Yaklaşık 60 günde zirve yapıyor. Hastalığın ilk ortaya çıktığı tarihi 11 Mart gibi açıklandı ilk vaka; demek ki, 60 gün, 3-4 hafta daha var…"

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Ülkemizde 2 Nisan verilerine göre 18 bin 135 koronavirüs vakası görüldü. 356 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Düne kadar 125 bin 556 kişiye koronavirüs testi yapılırken 415 hasta ise iyileşip taburcu oldu.