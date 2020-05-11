Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüsün kendisinde bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor" diyerek, çalışan meslek gruplarında belirti olmasa test yapılması gerektiğini söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüssalgına karşı alınan tedbirlerinin kısmen gevşetilmeye başlandığı ilk günlerde kuaför ve AVM'ler gibi işletmelerin açılmasının ardından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

"VİRÜS TAŞIYAN 400 BİN KİŞİ ARAMIZDA DOLAŞIYOR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,koronavirüs taşıyan 400 bin kişinin aramızda dolaştığını belirterek,virüsü bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine test yapılmasını gerektiğini söyledi.

Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde virüsü bulaştırabilecek, ancak kendisinde virüs bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor. Bir araya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve bulunanlara izolasyon yararlı olur."