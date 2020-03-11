Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara canlı yayınında koronavirüs ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkmasından sonra okulların neden tatil edilmediğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Alınan önlemin etkinliğiyle ilgili bir yol haritası belirlediklerini belirten Prof. Dr. Ateş Kara, "Okulları kapatmak bizim için avantaj sağlar ama o çocuklar tatil diye AVM'ye giderse potansiyel bir risk oluşturur. Yani aldığımız önlemlerin etkinliğini de düşünmek lazım" dedi.

"EĞİTİMİN DEVAM ETMESİ DE ÖNEMLİ"

CNN TÜRK canlı yayınında Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara sözlerini şöyle sürdürdü: "İki şekilde düşünmek lazım. Kapatılabilirdi ama çocukların eğitiminin devam etmesi de çok önemli. İkinci bir vaka olursa, ya da yurt dışından gelenler fazla, o zaman okul tatili, kalabalık alan gibi konular yeniden gündeme gelir. Eğer bu çocuklar anneanne ve dedelerinin yanına gideceklerse risk oluşturacaklar mı?

"RİSKİN BÜYÜKLÜĞÜNE BAKMAK LAZIM"

Ya da biz okulları kapatırsak çocuklar alışveriş merkezlerine mi gidecekler. Verileri biraz daha takip etmemiz, dışarıdaki riski biraz daha takip etmemiz gerekiyor. İtalya'da vakalar rekor seviyede. Yarın da olabilir bir hafta sonra da olabilir. Riskin ne kadar büyüdüğüne bakmamız lazım. Okullar tatil edilmeyecek kararı bugüne özgü bir karar."

Prof. Dr. Ateş Kara

"SALGININ SEYRİ OKULLARIN TATİLİNİ BELİRLER"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruları yanıtladı. Koca, okulların tatil edilmesiyle ilgili alınan bir karar olup olmadığının sorulması üzerine "Okulların tatili konusu bugün gündemimizde olmadı ama önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Salgının seyri de bunu belirler. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşırız" cevabını verdi.