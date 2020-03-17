Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
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Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor

Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, "Tek bir kişiden 125, hatta 625 kişiye bulaşıyor. Bu kadar hızlı ilerleyen bir virüsle karşı karşıyayız" dedi.

17.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:56
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor

Sağlık Bakanlığı koordinesinde kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Alpay Azap, katıldığı Habertürk TV'deki canlı yayında önemli uyarılarda bulundu.

"TEK BİR KİŞİDEN 625 KİŞİYE BULAŞIYOR"

Koronavirüs salgının beklentiler doğrultusunda ilerlediğini belirten Prof. Alpay Azap, "Bir virüs bir topluma ilk girdiğinde vaka sayılarında hızlı bir artış bekleniyor. Logaritmik olarak artıyor vaka sayıları. Çünkü bir kişi yaklaşık beş-altı kişiyi hasta ediyor. O beş-altı kişi kendi etrafındaki beş-altı kişiyi enfekte ediyor. Bunların aralarındaki süre eskiden bir hafta civarındaydı. Şimdi üç-beş güne düştü. Tek bir kişiden 125, hatta 625 kişiye bulaşıyor. Bu kadar hızlı ilerleyen bir virüsle karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR 3-4 ADIMDAN FAZLA YAKLAŞMASIN"

"Sosyal mesafeyi koruma meselesini sürekli hatırlatıyoruz. Zaten alınan tedbirlerin önemli bir kısmı tamamen bunu sağlamaya yönelik" diyen Prof. Azap, şunları söyledi: "Bütün seçenekleri en ince ayrıntısına kadar tartışıyoruz ama bir önlem alırken, o aldığınız önlemin getirecekleri var, faydalar var. Bir de götürecekleri var. Sebep olacağı birtakım olumsuz sonuçlar var. Dolayısıyla bunları iyi düşünüp taşınmak lazım.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLİR Mİ?

Açıkçası bugün uzun tartışmaların sonunda henüz öyle bir noktada olmadığımız için, bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şeye, İtalya'daki gibi bir duruma ihtiyacımız olmadığını düşündük. Ama bu sosyal mesafeyi koruma meselesini sürekli hatırlatıyoruz. Zaten alınan tedbirlerin önemli bir kısmı tamamen bunu sağlamaya yönelik.

"BU VİRÜS ÇOK KOLAY YAYILIYOR"

Yani insanların birbirlerine bir metreden, 3-4 adımdan daha fazla yaklaşmasını engellemeye yönelik. Kalabalık mekanlarda bir arada durmalarını, havalandırması iyi olmayan yerlerde bir arada uzun zaman geçirmelerini engellemeye yönelik şeyler. Bu virüs çok kolay yayılıyor. Vatandaşlarımız da hep bunu düşünsünler. Bu tedbirler bunu sağlamak için alınıyor. Ona göre hayatlarını planlarlarsa, bu salgını çok fazla yayılma fırsatı bulamadan ülkemizde atlatabilir diye ümit ediyoruz."

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Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor

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