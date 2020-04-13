Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
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Alpay Azap, İstanbul, Ankara, Güncel

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, 31 şehrimize 2 günlük getirilen sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Bana sorarsanız İstanbul için gerekirdi ama Ankara için getirilmeyebilirdi. Çünkü Ankara'da epeyce sosyal mesafeyi korumaya uyuyorlar" ifadelerini kullandı.

13.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:30
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 31 ilde getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin fikirlerini paylaştı.

"İSTANBUL İÇİN GEREKİRDİ, ANKARA İÇİN GEREKMEYEBİLİRDİ"

Her şehirde aynı önlem gerekmeyebileceğini belirten Azap, "Her önlemin bir dezavantajı, sosyal ve ekonomik sonuçları da var. Bu sonuçlar da o kadar kötü olabilir ki tıbbi faydanız onun yanında az kalabilir. Sosyal ve ekonomik sorunlar salgının kontrolünü de zorlaştırabilir. İnsanlar yan yollara başvurabilir, kontrolsüz davranışlara başvurabilir. Bana sorarsanız İstanbul için gerekirdi ama Ankara için gerekmeyebilirdi. Çünkü Ankara'da epeyce sosyal mesafeyi korumaya uyuyorlar. Bu nedenle bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir karar aldığınızda bazı yerler için çok uygun olur ama bazı yerler için çok uygunsuz olur" diye konuştu.

"İL PANDEMİ KURULLARI SALGINDAKİ EN ÖNEMLİ YAPILAR"

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'ye konuşan Azap, salgını kontrol etmek için alınacak izolasyon, karantina, sokağa çıkma yasağı gibi önlemleri en iyi bilen kişilerin halk sağlığı uzmanları olduğunu belirterek, "İllerdeki pandemi kurullarında halk sağlığı uzmanları var. Bu nedenle il pandemi kurullarına ve halk sağlığı uzmanlarına bırakılması gereken karar. İl pandemi kurulları salgındaki en önemli yapılardır" dedi.

BİLİM KURULU'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KONUŞULDU MU?

"Bilim kurulunda sokağa çıkma yasağı ya da aralıklı sokağa çıkma yasakları gibi durumlar konuşuldu mu" sorumuza Azap "Aslında salgının en başından beri konuşulan şeyler bunlar. Öyle bir oturup ciddi şekilde İstanbul'da vaka sayısı şöyle, şu ilçede bu kadar vaka var, İzmir'de, Ankara'da böyle gibi oturup ayrıntılı bir tartışmalı oturumlarda olmadı. Halk sağlığı hocalarının olduğu bilim kurulunun alt gruplarında tartışılmış olabilir diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

"HER YÖNTEMİN BİR BEDELİ VAR"

Azap, "Çin Wuhan'da 3 ay yaptı. Salgının toplumda dolaşmasını çok ciddi engelliyorsunuz. Size çok şey kazandırır ama bir bedeli var. Karantinayı kaldırdığınız zaman, toplumda kitle bağışıklığının oluşmasına izin vermediğiniz için, halen toplumunuzda pek çok insan duyarlı olduğu için ortadan kalkmadığı veya aşısı bulunmadığı için ikinci dalga yaşarsınız. O zaman da evet belki biraz daha fazla hastalanan kişi olur, toplum bağışıklığının oluşmasına izin vermiş olursunuz. Onun avantajı şu olur, vaka sayısı birden artmayacağı için hastalananlar elbet olur ama sizin sağlık sisteminiz bu hastalanan kişilere yeterli bakımı ve tedaviyi vermek konusunda yetersiz kalmamış olur" dedi.

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