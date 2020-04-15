Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli - Haberler
Koronavirüs, Güncel

Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, son dönemde sosyal medyada kendi adlarına sahte hesap açılarak, halkı korku ve endişeye sevk edici paylaşımlar yapılmasından yakındı.

15.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:31
Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, son dönemde sosyal medyada kendi adlarına sahte hesap açılarak, halkı korku ve endişeye sevk edici paylaşımlar yapılmasından yakındı. Adına sahte hesap açılanlardan Prof. Dr. Ateş Kara, "Ben rahatsız oldum, ismimin o şekilde kullanılması çok hoşuma gitmedi" dedi. Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sahte hesap açan ve buradan yapılan paylaşımları tekrar dolaşıma sokanların suç işlediğini, bunun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve koronavirüs ile mücadelede öneri ve tavsiye kararları alan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun üyeleri, son dönemde sosyal medyada kendi adlarına açılan fake (sahte) hesaplardan dertli. Bu hesaplardan zaman zaman halkı korku ve paniğe sevk edecek paylaşımlar yapılması, salgın konusunda halkı bilgilendirmek için ekranlara çıkarak yoğun çaba harcayan Bilim Kurulu üyelerini sıkıntıya soktu.

KARA: HOŞUMA GİTMEDİAdına sahte hesap açılanlardan Bilim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Bilim Kurul Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19 salgını öncesinde sosyal medyayı çok fazla kullanan birisi olmadığını söyledi. Bu süreçte bir arkadaşının aramasıyla adına sahte hesap açıldığını öğrendiğini ifade eden Prof. Dr. Kara, "Baktım Twitter'da bir hesap ve o hesabın da 10 binin üzerinde takipçisi var. Bir iki yorum farklı anlaşılabilirdi, onlar çok doğru değildi. O bakımdan açıkçası ben rahatsız oldum, yani ismimin o şekilde kullanılması çok hoşuma gitmedi. Sosyal medya hesaplarının böyle kullanılmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİRİM'Sahte hesabın kapatılması için Twitter'a başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Kara, "Onlar da benim gerçek hesabımın hangisi olduğunu, öbür hesabın hangi amaçla olabileceğine dair bir bilgilendirme istediler. ve sonrasında da açıkçası Sağlık Bakanlığı'nın da yardımıyla o hesabın kapatılması sağlandı. Ama bugün biraz önce öğrendim yine adıma bir başka hesap daha varmış. Artık o şekilde kullanmayalım. Tek bir Twitter hesabım, tek bir Instagram hesabım ve bir tane Facebook hesabım var. Onları da çok yoğun kullandığımı söyleyemem, Twitter'dan arada bir paylaşımlarda bulunuyorum, o da bu dönemde bildiklerimi ve yeni öğrendiklerimi beraber paylaşalım faydası olursa şeklinde. Aralıklı böyle bilgi paylaşıyorum; ama tek söyleyebileceğim bizim isimlerimizin farklı amaçlarla kullanılmamasını rica ediyorum. Adımı kullanan arkadaş yanlış veya hatalı bir yazı yazmamıştı, olursa tabii ki o zaman herhalde suç duyurusunda bulunma zorunluluğu ortaya çıkacak" diye konuştu. ERASLAN: SAĞLIK BAKANI ADINA 14 HESAP SAPTADIKAnadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof.Dr. Levent Eraslan, özellikle karantina dönemlerinde sosyal medyanın çok yoğun kullanıldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Eraslan, Bilim Kurulu üyelerinin bazılarının özellikle çok ekranda yer alanların ve diğer bazı bilim insanlarının da çok sayıda fake hesabı olduğunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aynı şekilde 14 kadar sahte hesabını saptadıklarını söyledi. Prof. Dr. Eraslan, "Burada iki amaç var; bu fake hesaplarla halkta korku ve infiale yol açmak, ki bu çok önemli bir terör suçu. Yani sahte bilgiler, hatalı istatistikler, yanlış öneriler ve tavsiyelerle insanları kandırma ve böylelikle bir kaos yaratma amaçlı. Böylesi paylaşım yapan hesapları da saptadık biz merkez olarak. İkinci ise daha çok ticari boyutta olan, yani takipçi elde edip bu popüler isimlerle, sonrası bir parodi hesaba dönüşmek ve belki daha sonra hesabı tümden satmak şeklinde boyutu var" dedi.'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUNLAR'Prof. Dr. Eraslan, bu durumlarda yapılması gerekenin hesabın ekran görüntüsünün alınıp, 'siber@egm.gov.tr'ye yani Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderilerek, savcılığa suç duyurusunda bulunmak olduğunu vurgulayarak, "Aksi takdirde uğraşmadıkları zaman çok fazla böylesi hesaplar da ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.'4 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR'Prof. Dr. Eraslan, sahte hesap açmanın yanı sıra bu hesaptan yapılan paylaşımları tekrar dolaşıma sokanların da suç işlediğinin altını çizerek, "TCK'nın 135 ve 136'ncı maddesinde 'kişisel verileri kaydetme' suçu var, burada, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis var. O yüzden bu işi yapmaya çalışanlara bunun bir suç olduğunu ifade etmemiz gerekmekte. Peki bunu 'RT' yapmak, dolaşıma sokmak? Bu da bir suç. Çünkü sosyal medyada mesajları yeniden ve yeniden dolaşıma sokmak yayma amaçlıdır. Bunun da 1 yıldan başlayan suç oranları vardır. Tabii kişinin kendi resmi, özel hayatına dönük bilgiler oldukça bu ceza da katlanmaktadır. Hesabın gerçek olup olmadığının saptanmasında 3 önemli parametre var. Hesabı açma tarihi önemlidir, hesaptaki son dönem hareketlilikler önemlidir ve hesabın biyosundaki bilgiler çok önemlidir" dedi.'HESABI SATARAK VE REKLAM ALARAK KAZANÇ SAĞLIYOR'Prof. Dr. Eraslan, 'takipçi satmak' ve 'takipçi toplamak' şeklinde bu işin iki sokak argosu olduğuna da işaret ederek şöyle konuştu:

"Çok takipçi üzerinden reklamlar bağlamında bir para kazancı söz konusu olabiliyor, hesabın satılması söz konusu olabiliyor. Bu yüzden böylesi popüler insanların hesaplarına dönük fake hesaplar açılıp daha sonra ticari kazanca dönüştürebiliyorlar. Sosyal medya dünyanın üçte ikisinin kullandığı ve Türklerin de çok sevdiği bir araç. Yani şu anda milyonlarca kişi nüfusun neredeyse 56 milyonu online durumda ve tüm sosyal medya araçlarında ilk 5'teyiz biz. Biz bu işi sevdik. Bir de böylesi kaos durumları, sokağa çıkma yasağının olduğu o 2 saat, dün akşam ki hararetli saatlerde sosyal medya üzerinden algı yöneticileri çok mutlu oluyorlar. Çünkü en istedikleri yapı, kaos ve bu kaosu da sosyal medya üzerinden artırma derdine düşüyorlar."


- Ankara

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi' iddialarına cevap verdi
Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok
Bursa'da belediye görevlisi, 'Batalla' yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi...
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi
Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Ebru Polat Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Ivan Obradovic Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 10:09:35. #1.15#
title