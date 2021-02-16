Bilim Kurulu toplantısı başladı! Gündemde 3 konu başlığı var
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Bilim Kurulu toplantısı başladı! Gündemde 3 konu başlığı var

16.02.2021 17:26 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:58

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı. Aşılama çalışmaları, olası esnetilme kararları ve salgınla mücadeledeki son durum ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı.

GÜNDEMDE 3 KONU VAR

Toplantıda koronavirüsle kapsamında alınan tedbirlerin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birisi de devam eden aşılama süreci olacak. Salgındaki son durum da gözden geçirilecek. Yüz yüze eğitim Bilim Kurulu'nun değerlendireceği başlıklar arasında bulunuyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ELE ALINACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ise çarşamba günü bir araya gelecek. Kabine toplantısında da koronavirüs tedbirlerinin ele alınması bekleniyor.

Bilim Kurulu toplantısı başladı! Gündemde 3 konu başlığı var
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