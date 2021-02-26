Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen arı türü yeniden ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen arı türü yeniden ortaya çıktı

26.02.2021 09:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:12
Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen arı türü yeniden ortaya çıktı

Dünya üzerinde en son 1923'te ve yalnızca 6 kez görülen çok nadir bir arı türü yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Pharohylaeus lactiferus isimli arının neslinin tükenmiş olduğunu tahmin eden bilim insanları büyük bir şaşkınlık yaşarken, bu duruma bir açıklama getirmeye çalışıyorlar.

Avustralya'nın Queensland bölgesinde görevli bilim insanları ve uzmanları akıllara durgunluk veren bir keşif yaptı. Uzmanlar en son 1923 yılında görülen ve dünya üzerinde sadece 6 adet tespit edilen Pharohylaeus lactiferus isimli çok nadir bir arının tekrar görüldüğünü duyurdu.

NESLİNİN TÜKENMİŞ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYORDU

Bilim insanları bu keşif ile ilgili inceleme başlatırken, daha önce bu arı türünün neslinin tükenmiş olduğu tahmin ediliyordu. Adelaide'deki Flinder Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, "Bu türün muhtemelen nesli hiçbir zaman tükenmedi. Sadece hayatta kalmanın baskısı sebebiyle gizleniyorlardı" iddiasını ortaya attı.

Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen bir arı türü yeniden ortaya çıktı
Bilim dünyasını şaşırtan araştırma The Journal of Hymenoptera Research isimli dergide yayınlandı.

ORMAN YANGINLARI VE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN OLDU

Bilim insanları, "Nüfusun artmasıyla birlikte yeşil alanların ve ormanların yıkılması ve ağaçların kesilerek şehirleşme yapılması doğanın dengesini bozdu. Buna ek olarak büyük orman yangınları ve küresel iklim değişikliği de gelince bu türlerin yaşaması için gerekli ortam kalmadı" açıklamasını yaptı. Avrupa'nın kolonileşme sürecinden bu yana Avustralya'daki ormanlar ve yeşil alanların yüzde 40'ı yok edildi.

Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen arı türü yeniden ortaya çıktı
Haber Yorumları (2)
ASLI: Kayseri gesi bağlarında 2004 yılında okul gezisinde fen bilgisi öğretmenimiz bu bir arı türüdür diye bize bunu göstermişti.Sonra bi daha hiç görmedim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MİLLİ: nesli tükenmedi siz bulamadınız,
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Defne Samyeli Mustafa Ceceli
Spor Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Başbakan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen arı türü yeniden ortaya çıktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 09:52:15. #1.16#
title