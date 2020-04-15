ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
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Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi, Dünya, Güncel

ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, koronavirüsün gidişatı konusunda yeni bir araştırma yaptı. Salgının kış aylarında daha bulaşıcı olacağını öngören bilim insanları, 2022'ye kadar kadar hastanelerin dolup taşmaması için sosyal mesafenin dönemsel olarak uygulanması gerektiği sonucuna vardı.

15.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:51
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 120 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ölümcül salgına karşı bir yandan aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, diğer yandan bu süre zarfında virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemlerden bir tanesi de sosyal mesafe kuralı. Salgının görüldüğü ülkeler, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekerken, ABD'de bu konuyla ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, koronavirüs salgını nedeniyle 2022 yılına kadar dönem dönem sosyal mesafe uygulanması gerekebileceğini ortaya koydu.

"BİR KERELİĞE MAHSUS TECRİT BU DURUMUN ÖNÜNE GEÇEMEZ"

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının, salgının gidişatı konusunda bilgisayar simülasyonuyla yaptığı modelleme çalışmasının ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı.

Koronavirüsün soğuk aylarda daha bulaşıcı olacağını varsayan bilim insanları, 2022'ye kadar hastanelerin dolup taşmasını engellemek için sosyal mesafenin dönemsel olarak tekrarlanması gerekebileceği, bir kereliğe mahsus tecritin bu durumun önüne geçemeyeceği sonucuna vardı.

"ZARURİ OLAN ARALIKLARLA SOSYAL MESAFE DÖNEMİ"

Araştırma ekibinin lideri Stephen Kissler, ABD'de SARS CoV-2 vakasını yoğun bakım kapasitesi limitleri içinde tutmak için bir kereliğe mahsus sosyal mesafe önlemlerinin büyük ihtimalle yetersiz olacağı bulgusunu elde ettiklerini söyledi. Kissler, "Diğer tedavi çeşitlerinin yokluğunda zaruri olan aralıklarla sosyal mesafe dönemleri gibi görünüyor" dedi.

ARALIKSIZ SOSYAL MESAFE TOPLUMUN BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRMESİNE ENGEL OLUYOR

Çalışmada ayrıca bir modellemede, aralıksız sosyal mesafenin toplumun bağışıklık geliştirmesine engel olmakta çok etkili, bu açıdan da olumsuz bir yöntem olduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs vaka sayısı, dünya genelinde 2 milyonu geçerken, en çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu.

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