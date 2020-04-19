Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
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Cambridge Üniversitesi, Koronavirüs, Aralık, Wuhan, Güncel

Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var

Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, "Şu ana kadar uluslararası kamuoyunun salgın ile ilgili bildiği bütün verilerin ve bilgilerin yanlış olduğunu açıklayarak, "Koronavirüs aslında Vuhan'da çıkmadı. Bunun çok daha öncesi var" ifadelerini kullandı.

19.04.2020 08:36 | Son Güncelleme: 19.04.2020 08:43

Tüm dünyada 2 milyonu aşkın insana sirayet eden ve 160 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Kovid-19 ile ilgili araştırmalar devam ederken, Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları salgının Vuhan'da ortaya çıkmadığını iddia etti.

"KORONAVİRÜS VUHAN'DA ÇIKMADI"

Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları şu ana kadar uluslararası kamuoyunun salgın ile ilgili bildiği bütün verilerin ve bilgilerin yanlış olduğunu açıklayarak, "Koronavirüs aslında Vuhan'da çıkmadı. Bunun çok daha öncesi var. Salgının 2019 yılının Eylül ayında başladığına dair kanıtlarımız var" duyurusunu yaptı.

ÜLKENİN ÇOK DAHA GÜNEYİNDE ÇIKMIŞ OLABİLİR

Hazırlanan araştırmanın henüz hakemli bir bilimsel dergide yayınlanmadığını açıklayan araştırma ekibi, bu bulguları Proceedings of the National Academy of Sciences isimli bilim dergisinde yayınladı. Dergide yer alan makalede salgının aslında ülkenin çok daha güneyinde çıkmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ve daha sonra yayıldığı aktarıldı.

"İNSANLARA 13 EYLÜL İLE 7 ARALIK ARASI BULAŞTI"

Cambridge Üniversitesi'nde genetik uzmanı olarak çalışan Peter Forster, Virüs insanları etkileyen son haline aylar önce ulaşmış olabilir. Bundan önce yarasada ya da başka bir hayvanda ya da belki de başka birine bulaştırmadan bir insanda bulunuyordu. Daha sonra insanlara bulaşma süreci 13 Eylül ile 7 Aralık arasında başladı" dedi.

"BİNDEN FAZLA VERİ İNCELENDİ"

Forster ve ekibi, filogenetik bir ağ takip ederek virüsün dünya çapındaki değişimini takip ettiklerini duyurdu. Binden fazla veriyi inceleyen bilim ekibi, "Eğer size salgının başladığı bir yer söylemem gerekirse bunun Wuhan'dan ziyade Çin'in daha güneyi olduğunu söyleyebilirim. Fakat Çin'deki hastanelerden alınan örnekleri inceleyerek daha kesin bir sonuca varabiliriz" ifadesini kullandı.

Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
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