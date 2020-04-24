Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
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23 Nisan, Almanya, Sağlık, Güncel, Haber

Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

Farklı ülkelerden birçok bilim insanın yaptığı ortak bir araştırmaya göre; burunda bulunan iki hücre tipi, koronavirüsün vücuda ana giriş kapısını oluşturuyor. Ayrıca virüsün dışkı yoluyla ve ağızdan yutarak da bulaşma potansiyeli olduğu hatırlatıldı.

24.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:25
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

Yeni bir araştırma, özellikle burundaki iki özel hücrenin yeni tip koronavirüsün vücuttaki başlangıç enfeksiyon noktası olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, burunda mukus üreten goblet ve siliyer hücrelerinin, koronavirüsün hücrelerimize girmek için kullandığı en önemli iki proteinin yoğun konsantrasyonuna sahip olduğu bilgisine ulaştı. Araştırmanın sonuçları 23 Nisan'da Nature Medicine adlı dergide yayımlandı.

BİRÇOK ORGANDAKİ HÜCRELER İNCELENDİ

Araştırma ekipleri, virüsün yayılmak için kullandığı ACE2 ve TMPRSS2 adlı proteinleri hangi hücrelerin içerdiğini ortaya çıkarmak için akciğer, burun, göz, bağırsak, kalp, böbrek ve karaciyer hücreleri üzerinde incelemeler yaptı.

"BURUNDA MUKUS ÜRETEN İKİ HÜCRE: GOBLET VE SİLİYER"

İngiliz WellcomeSangerEnstitüsü'nden araştırmanın sonuçlarını kaleme alan yazarlardan Waradon Sungnak "Araştırma, burunda mukus üreten goblet ve siliyer hücrelerin, bu iki proteinin en yüksek konsantrasyonlarına sahip hücreler olduğunu ortaya koydu" diye konuştu.

Sungnak "Bu da, bu hücrelerin virüsün birincil enfeksiyon yolunu oluşturduğu anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

GÖZDEN, AĞIZDAN VE DIŞKI YOLUYLA BULAŞABİLİYOR

Araştırmaya Almanya'dan katılan Max Delbrück Merkezi, söz konusu iki proteinin, gözdeki kornea hücreleri ile bağırsak mukozasında da bulunduğunu bildirdi. Bunun virüsün bir başka enfeksiyon yolunun da göz olduğu anlamına geldiği belirtildi. Ayrıca virüsün dışkı yoluyla ve ağızdan yutarak da bulaşma potansiyeli olduğu kaydedildi.

VİRÜSÜN, KALBE DE YERLEŞTİĞİ SAPTANDI

Bununla birlikte araştırmaya göre Kovid-19 hastalarının yüzde 20'si çeşitli kalp sorunlarından muzdarip. Koronavirüsün kalpte de yerleştiği noktalar bulundu. Ancak virüsün doğrudan kalbe zarar mı verdiği yoksa bunun bir ikincil bir efekt mi olduğu, henüz netlik kazanmadı.

BİRÇOK BİLİM İNSANI ORTAK ÇALIŞMA YAPTI

Araştırma, Almanya'dan Max Delbrück Moleküler Tıp Merkezi (MDC), İngiltere'den Wellcome Sanger Enstitüsü, ABD'den HumanCellAtlasLung BiologicalNetwork, Fransa'dan Cote d'Azur Üniversitesi ve Hollanda'dan Groningen Üniversite Hastanesi'nden bilim insanları tarafından yapıldı.

Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
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