Bilim insanları özellikle ev kadınlarını uyardı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok vatandaş da buzdolaplarının derecesini düşürmeye başladı. Hem tasarruf etmek isteyen hemde ürünlerinin aşırı şekilde donmasını engellemek isteyen vatandaşlar, bu yöntemi izliyor ancak uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi.

EN AZ 5 DERECE UYARISI

2021 Gıda Güvenliği Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Avustralyalı bilim insanları, buzdolaplarının en az 5 derecenin altında tutulması gerektiğini, aksi takdirde gıda zehirlenmelerinin yaşanacağını vurguladılar.

"BAKTERİLER SOĞUKTA YAŞAYAMAZ"

Avustralya Gıda Standartları'ndan bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, "Buzdolabını serin tutmak, birçok bakterinin gıdalar üzerinde büyümesini engeller, bu da gıda zehirlenmelerinin önüne geçer" ifadeleri kullanıldı.

HER YIL 5.4 MİLYON ZEHİRLENME YAŞANIYOR

Uzmanlar, gıda zehirlenmelerinin Avustralya'da büyük bir sorun olduğunu ve ülkede her yıl 5.4 milyon kişinin gıda zehirlenmesinden etkilendiğini belirtti.

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