Bilim insanları özellikle ev kadınlarını uyardı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi - Haberler
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Bilim insanları özellikle ev kadınlarını uyardı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık
Bilim insanları özellikle ev kadınlarını uyardı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi

Bilim insanları kış aylarının gelmesiyle birlikte buzdolaplarının derecelerinin düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Avustralyalı bilim insanları, buzdolaplarının 5 derecenin altında tutulması gerektiğini aksi takdirde yiyeceklerin bakteri ile dolacağını, bunun da gıda zehirlenmesini beraberinde getireceğini belirtti. Uzmanlar, buzdolabıyla sık temas eden ev kadınlarının dolap sıcaklığını kolaylıkla test edebileceğini aktardı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok vatandaş da buzdolaplarının derecesini düşürmeye başladı. Hem tasarruf etmek isteyen hemde ürünlerinin aşırı şekilde donmasını engellemek isteyen vatandaşlar, bu yöntemi izliyor ancak uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi.

2021 Gıda Güvenliği Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Avustralyalı bilim insanları, buzdolaplarının en az 5 derecenin altında tutulması gerektiğini, aksi takdirde gıda zehirlenmelerinin yaşanacağını vurguladılar.

Avustralya Gıda Standartları'ndan bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, "Buzdolabını serin tutmak, birçok bakterinin gıdalar üzerinde büyümesini engeller, bu da gıda zehirlenmelerinin önüne geçer" ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlar, gıda zehirlenmelerinin Avustralya'da büyük bir sorun olduğunu ve ülkede her yıl 5.4 milyon kişinin gıda zehirlenmesinden etkilendiğini belirtti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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