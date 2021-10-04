Bilim insanları koronaya karşı 'en savunmasız' grubu belirledi! Özellikle obezite ciddi risk taşıyor - Haberler
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Bilim insanları koronaya karşı 'en savunmasız' grubu belirledi! Özellikle obezite ciddi risk taşıyor

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yapılan araştırma, virüse yakalanma risklerinin fazla olduğu 4 grubu belirledi. Obezite, kalp-damar hastalıkları, kanser ve diyabet hastalarının en savunmasız grup olduğunu belirten uzmanlar özellikle obezitenin koronada hastaneye yatış riskini 3 katına çıkardığını söyledi.

Koronavirüsü anlamak ve hastalığa çare bulmak için yapılan onlarca araştırma sonucunda, virüse yakalanma riskini artıran bir dizi faktör belirlendi. Obezite, kalp-damar hastalıkları, kanser ve diyabet gibi hastalıkları olan kişilerin Kovid-19'a karşı daha savunmasız olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, bu grupta bulunan insanları 'en savunmasız grup' olarak tanımladı.

HASTANEYE YATIŞ RİSKİ 3 KATINA ÇIKIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre obezite, insanları diğer birçok ciddi kronik hastalık için risk altına sokmanın yanı sıra Kovid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalık riskini de artırıyor. CDC'den yapılan açıklamaya göre, obeziteye sahip olmak, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatış riskini üç katına çıkarabiliyor. Obezitenin akciğer kapasitesini azalttığı ve nefes darlığına, göğüs ağrısına ve daha fazlasına yol açabileceği belirtiliyor.

OBEZİTE BAĞIŞIKLIK İLE İLİŞKİLİ

Ayrıca, obezitenin Kovid-19 durumunda zararlı olabilecek bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ile de ilişkili olduğunun altı çiziliyor. Texas Üniversitesi ve Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'nden bilim insanları ise durumun bilinenden daha da vahim olduğunu belirledi.

Bilim insanları koronaya karşı 'en savunmasız' grubu belirledi! Özellikle obezite ciddi risk taşıyor
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Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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