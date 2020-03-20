Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
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Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, Novosibirsk'teki Vektor Enstitüsü'nden bilim insanlarının koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekmeyi başardığını duyurdu. Çekilen görüntüler ve genetik veriler Dünya Sağlık Örgütü'nün ve koronavirüs salgının değişimini gözlemleyen diğer önde gelen araştırma kuruluşlarına yollandı.

20.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:14
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, Rus bilim insanlarının geçirimli elektron mikroskobu JEM-1400'de kullandıkları negatif kontrast yöntemiyle koronavirüsün ilk fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Her bir partikülün boyutunun 100-120 nanometre olduğu kaydedildi.

VİRÜSÜN GENETİĞİ DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖNDERİLDİ

Rusya Sağlık Bakanlığı'na göre, Rusya Grip Araştırmaları Enstitüsü'nden uzmanlar, koronavirüs taşıyan bir hastadan alınan örnekle, bir ilk olarak virüsün genom dizilimini tamamen çözdü. Enstitünün Müdürü Dmitriy Lioznov, genom diziliminin tamamen çözülmesinin, virüsün ülkeye giriş ve yayılış yolunu, mutasyonlarını belirlemenin yanı sıra ilaç ve aşı geliştirilmesinde yardımcı olacağını belirtti. Enstitüye göre, edinilen genetik veriler, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ve koronavirüs salgının değişimini gözlemleyen diğer önde gelen araştıma kuruluşlarının kullandığı veritabanına gönderildi.

RUSYA'DA 199 VAKA GÖRÜLDÜ

Rospotrebnadzor, Rusya'da şimdiye kadar 199 vakanın görüldüğünü açıkladı. Ayrıca ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm de gerçekleşti. Çeşitli sağlık sorunlarından mustarip 79 yaşındaki bir kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Haberin Videosu:

Bilim insanları yeni tip koronavirüs salgınının ilk mikroskop görüntülerini çekti

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