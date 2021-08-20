Bilgin'in acısını paylaşmak için Sivas'a geldiler
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Bilgin'in acısını paylaşmak için Sivas'a geldiler

Bilgin'in acısını paylaşmak için Sivas'a geldiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TMBB Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesinin cenaze namazına katılmak üzere Sivas'a geldi.

TMBB Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesinin cenaze namazına katılmak üzere Sivas'a geldi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin (71) geçtiğimiz gün Sivas'ın Kangal ilçesi Alacahan köyünde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Türkiye Büyük Milleti Meclisi (TMMM) Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cenaze namazına katılmak üzere özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Gül ve Şentop'u havalimanında Sivas Valisi Salih Ayhan ve AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci karşıladı. Ardından karayolu ile Alacahan köyüne hareket edildi. - SİVAS

Bilgin'in acısını paylaşmak için Sivas'a geldiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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