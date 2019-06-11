Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren yön tabelası yanlış yazıldı

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren yön tabelası yanlış yazılınca durum sosyal medyada günün konusu oldu.

Bursa-Bilecik karayolu üzerinde Bilecik girişindeki kavşağa Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne sipariş verilen türbe işareti sembollü Şeyh Edebali yazısı yanlış yazılarak gönderildi. Buna Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından kontrol edilmeden yerine monte edildi. Yaklaşık 20 gündür bu şekilde duran yazının 'Şehy' Edebali yazması sürücülerinden dikkatinden kaçmadı. Taleba yazısının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan sürücüler, ilginç tepki ve eleştirilerde bulundular. Bazı yorumlarda "Tabelada yazan yazıya dikkat ettiniz mi?. Şeyh Edebali, Şehy Edebali. Hangisi doğru, yazıklar olsun" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA