Bilecik'te otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
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Bilecik'te otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

06.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:03
Bilecik'te otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bilecik-Sakarya karayolunun Kızılöz köy kavşağı altında meydana geldi. Taner K. idaresindeki 06 ADU 289 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Özbay'a (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Özbay'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemelerin akabinde otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine gönderildi.


Otomobil sürücüsü Taner K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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