Bilecik'te kış tedbirleri toplantısı yapıldı

11.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:49

Kış mevsimi dolayısıyla Bilecik genelinde alınacak tedbirlerle ilgili Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplantı yapıldı.



İl Afed ve Acil Durum Yönetim Merkezinde yapılan toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilgili kurum müdürleri katıldı.



Burada bir konuşma yapan Vali Şentürk, vatandaşların kış sezonunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili kurumların 24 saat esasına göre hizmet verecek şekilde hazırlanan plan ve program dahilinde çalışmalarını yürüteceğini belirterek, "Kış aylarında, kar yağışından dolayı ulaşım ve eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklarda, aksaklıkların önüne geçmek için alınacak tedbirlerin öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için önemli" ifadelerine yer verdi.



Kış mevsimi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar ve alınacak tedbirlerle ilgili yapılan sunumun ardından, kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirler arası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirler görüşülerek karara bağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA