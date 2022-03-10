Bilecik'te görev yapan optisyenler ve gözlükçüler bir araya geldi - Haberler

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Bilecik'te görev yapan optisyenler ve gözlükçüler bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te görev yapan optisyenler ve gözlükçüler bir araya geldi

Bilecik'te görev yapan optisyenler ve gözlükçüler bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te görev yapan optisyenler ve gözlükçüler bir araya geldi.

Bilecik Optisyenler ve Gözlükçüler İl Temsilcisi Tuğçe Kılıç, kentte hizmet veren optisyenler ve gözlükçülerle buluştu. Bir kafeteryadan buluşan optisyenler ve gözlükçüler meslekteki sorunları masaya yatırarak, karşılıklı görüş alış verişinde bulundular. - BİLECİK

Bilecik'te görev yapan optisyenler ve gözlükçüler bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tuğçe Kılıç, Bilecik, Yerel, Haberler

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