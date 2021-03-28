Son dakika! - Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı
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Son dakika! - Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / ZUHAL ZENGİN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: - Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı Bilecik'in Osmaneli İlçesin de 3 katlı binanın orta katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

- Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli İlçesin de 3 katlı binanın orta katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli'ne bağlı Medetli Köyünde Ayhan Tunç'a ait binanın orta katında henüz sebebi belli olmayan bir edenden yangın çıktı. Odadan çıkan duman fark eden köylüler kendi imkanları ile yangına müdahale ederek, Osmaneli itfaiyesinden de yardımistediler. ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan eve hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ederek, yangını büyümeden söndürüldü. Yangın sonrasında evin içindeki eşyalar kullanılmaz hale gelerek, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Evde maddi hasar medyana gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! - Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı
Son dakika! - Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı
Son dakika! - Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı
Son dakika! - Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı
Son dakika! - Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı
Son dakika! - Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı
Son dakika! - Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı
Son dakika! - Bilecik'te 3 katlı evin orta katında yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZUHAL ZENGİN

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