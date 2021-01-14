Bilecik'te 2 pide dükkanından hırsızlık
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Bilecik'te 2 pide dükkanından hırsızlık

14.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:04
Bilecik'te 2 pide dükkanından hırsızlık

Bilecik'te iki iş yerine hırsız meydana geldi.

Bilecik'te iki iş yerine hırsız meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan, 5 metre aralıklarla yer alan pide dükkanlarından gelen ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İş yerlerinden bilgisayar, yazar kasa, yardım için toplanan bağış kumbarası ve bir miktar para çalındığı tespit edildi.

Emniyet ekipleri, her iki iş yerinin de kapısının levye ve tornavida ile zorlanarak açıldığını belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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