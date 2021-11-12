Bilal Sonses - Geçmişi Araladım sözleri! 'Geçmişi Araladım' şarkı sözleri nelerdir?

Bilal Sonses - Geçmişi Araladım şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkı bugün Youtube'a yüklenmiş ve trendlere girme başarısı göstermiştir.

BİLAL SONSES - GEÇMİŞİ ARALADIM ŞARKI SÖZLERİ

Bir andı, inandım ben sana tutsak

Virandım, elinden bir daha tutmam

Güvendim, ölüme giderdim kendini kutla

Konuşsam Herkese Bir sana sussam

***

Bana bırak kederi

Bak buymuş ederin

Kat üstüne öderim

Derdin bedeli

***

Sana sığmaz kederim

Ben Zaten hederim

Aklından geçirme

Ne seni ne beni

***

Geçmişi araladım

kendimi paraladım

Bağladım karaları

Kaçtıkça koştum sana

***

Bulmadık araları

Kapanmaz yaraları

nasıl uyanamadım

Attın beni boşluklara

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 12 Kasım tarihinde yüklenmiştir. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri Bilal Sonses'e aittir. Diğer bilgiler şöyle:

Söz, Müzik: Bilal Sonses

Düzenleme: Bilal Sonses

Mix, Mastering: Buğra Kunt

İllüstrasyon ve Animasyon: Fatih Kocatürk

Gitar: Cem Şengül

Kaval: Enis Çekin

Kayıt: Davut Samet Sarıhan

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