Bilal Sonses - Geçmişi Araladım sözleri! 'Geçmişi Araladım' şarkı sözleri nelerdir?
Bilal Sonses'in yeni şarkısı Geçmişi Araladım bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 200 bin izlenme ve 12 bin beğeni aldı. Şarkının sözlerini merak eden kullanıcılar, Bilal Sonses - Geçmişi Araladım sözleri! 'Geçmişi Araladım' şarkı sözleri nelerdir? aratması yapıyor. Peki, Bilal Sonses - Geçmişi Araladım tüm şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...
Bilal Sonses - Geçmişi Araladım şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkı bugün Youtube'a yüklenmiş ve trendlere girme başarısı göstermiştir.
BİLAL SONSES - GEÇMİŞİ ARALADIM ŞARKI SÖZLERİ
Bir andı, inandım ben sana tutsak
Virandım, elinden bir daha tutmam
Güvendim, ölüme giderdim kendini kutla
Konuşsam Herkese Bir sana sussam
***
Bana bırak kederi
Bak buymuş ederin
Kat üstüne öderim
Derdin bedeli
***
Sana sığmaz kederim
Ben Zaten hederim
Aklından geçirme
Ne seni ne beni
***
Geçmişi araladım
kendimi paraladım
Bağladım karaları
Kaçtıkça koştum sana
***
Bulmadık araları
Kapanmaz yaraları
nasıl uyanamadım
Attın beni boşluklara
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 12 Kasım tarihinde yüklenmiştir. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri Bilal Sonses'e aittir. Diğer bilgiler şöyle:
- Söz, Müzik: Bilal Sonses
- Düzenleme: Bilal Sonses
- Mix, Mastering: Buğra Kunt
- İllüstrasyon ve Animasyon: Fatih Kocatürk
- Gitar: Cem Şengül
- Kaval: Enis Çekin
- Kayıt: Davut Samet Sarıhan
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