Bilal Sonses & Arda Han - Dayanırım şarkı sözleri! 'Dayanırım' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Bilal Sonses ve Arda Han'ın yeni şarkısı Dayanırım, Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyona yakın izlenme ve 55 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Dayanırım şarkı sözleri sizlerle...
Bilal Sonses & Arda Han - Dayanırım sözleri nedir? Dayanırım şarkı sözleri nelerdir?
BİLAL SONSES & ARDA HAN - DAYANIRIM SÖZLERİ
Hiç düşünmedim ki gerisini
Bulamazsın benden delisini
Yak bu dünya hadi alev alsın
Ben de unuttum bu masal perisini
***
Ben ne günler gördüm geçti
Sen ömürden geldin geçtin
Ben Ölümden döndüm, geçti
Sen gülümsedin oldum teslim
***
Kal, böylesi beni çok zorluyor
Sana küsmeyi denedim olmuyor
Gülüşünü başkası görmesi korkum
Her gece kabuslar beni kolluyor
***
Zor dünümden bugünüm yarın
Çok güzelmiş senle bi Anım
Bak geçmiyor niye kalp ağrım
Üstümde kokun budur efkarım
***
Dayanırım sensizliğe zorlasam
Ne yaparım bir gün beni sormasan
Bir adımın sebebim olur dönersin
Tüm hatıralarımızı toplasan
***
Geri gel, bütün hatalarını unuttum
Geri gel, sol yanımı düşlerimle avuttum
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
25 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı 1.9 milyon izlenme ve 55 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz, Müzik: Bilal Sonses
Düzenleme: Bilal Sonses
Mix, Mastering: Buğra Kunt
Yönetmen: Kemal Yıldız