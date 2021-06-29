Bilal Sonses & Arda Han - Dayanırım şarkı sözleri! 'Dayanırım' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Bilal Sonses & Arda Han - Dayanırım şarkı sözleri! 'Dayanırım' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Bilal Sonses & Arda Han - Dayanırım şarkı sözleri! 'Dayanırım' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Bilal Sonses ve Arda Han'ın yeni şarkısı Dayanırım, Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyona yakın izlenme ve 55 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Dayanırım şarkı sözleri sizlerle...

Bilal Sonses & Arda Han - Dayanırım sözleri nedir? Dayanırım şarkı sözleri nelerdir?

BİLAL SONSES & ARDA HAN - DAYANIRIM SÖZLERİ

Hiç düşünmedim ki gerisini

Bulamazsın benden delisini

Yak bu dünya hadi alev alsın

Ben de unuttum bu masal perisini

***

Ben ne günler gördüm geçti

Sen ömürden geldin geçtin

Ben Ölümden döndüm, geçti

Sen gülümsedin oldum teslim

***

Kal, böylesi beni çok zorluyor

Sana küsmeyi denedim olmuyor

Gülüşünü başkası görmesi korkum

Her gece kabuslar beni kolluyor

***

Zor dünümden bugünüm yarın

Çok güzelmiş senle bi Anım

Bak geçmiyor niye kalp ağrım

Üstümde kokun budur efkarım

***

Dayanırım sensizliğe zorlasam

Ne yaparım bir gün beni sormasan

Bir adımın sebebim olur dönersin

Tüm hatıralarımızı toplasan

***

Geri gel, bütün hatalarını unuttum

Geri gel, sol yanımı düşlerimle avuttum

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

25 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı 1.9 milyon izlenme ve 55 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz, Müzik: Bilal Sonses

Düzenleme: Bilal Sonses

Mix, Mastering: Buğra Kunt

Yönetmen: Kemal Yıldız

Haber Yorumları
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Bilal Sonses & Arda Han - Dayanırım şarkı sözleri! 'Dayanırım' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
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