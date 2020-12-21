Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen kaç yaşında, nereli?

Yetenek Sizsiniz ile gündeme gelen isimlerden biri olan Bilal Göregen son olarak Demet ve Alişan İle programına katıldı. Peki, Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında Yetenek Sizsiniz yarışması ile ismini duyuran Bilal Göregen 1988 doğumludur. Yarışma öncesi Youtube video sitesi ve bir çok sosyal medya platformunda yayınlandığı videolar ilede ciddi bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Bilal Göregen kaç yaşında, nereli? Bilal Göregen kimdir?

BİLAL GÖREGEN KİMDİR?

İlkokulu Hatay Dörtyol'da tamamlamış daha sonra Kahramanmaraş'ta Lise eğitimini sürdürmüştür. Ardından İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünü'nde eğitimini sürdürmüştür.

Hatay Dörtyol doğumlu, baba tarafından ise aslen ise Bitlis'lidir. 7 kardeş olan Bilal Göregen ailenin 3. ve tek engelli çocuğudur.

Engelli olan ancak engelinin çok üstünde yeteneklere sahip olan Bilal Göregen hem şarkı söylemeyi hemde söylerken ağzı ile çeşitli enstrümanların seslerini çıkartarak tam bir ekipmiş gibi tek başına şarkılarını seslendirebilmektedir. Genellikle darbuka ile müziklerini yapmakta, ancak bağlama da çalabilmektedir. İkisi de yoksa masa ya da dizleri ile müziğini icra etmektedir.

Yetenek Sizsiniz yarışması öncesi Sıradışı isimli programa katılmış ve Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince adlı parçayı seslendirmiştir. Yetenek Sizsiniz yarışmasında ise finale kadar yükselmiş finalde kaybederek 2. olmuştur. Gözlerinde damar bulunmadığını belirten Bilal Göregen para ödülünü kazanması durumunda tedavi olmak istediğini belirtmiştir.

Doğuştan görme engelli olan Göregen yarışma döneminde mutlaka yarışmayı kazanması gerektiği aktarmıştı. Neden bu kadar 1. olmayı istiyorsun sorusunun cevabı ise. Yarışma'dan kazanılan ödülü gözlerinin tedavisi için kullanmayı düşünmesidir. Göz tedavisinde Japonya'nın çok iyi derecede olduğunu ve kazansaydı bugün görebileceğini dile getirmiştir. İkinci olduğunda ise hayallerinin yıkıldığını, ama yine de hayatı boyunca her zaman engelli olmanın başarıya engel olmayacağını düşündüğünü belirtmiştir.

Bugüne kadar Bu Adam Benim Babam, Yeşil Başlı Gövel Örder, Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince, Emmoğlu, Yaralıyım gibi bir çok parçayı başarı ile seslendirmiş ve beğeni kazanmıştır.