Akşener'in "Okçuluk Vakfı" İddiasına Bilal Erdoğan'dan Yanıt: Kendimizi Zor Tutuyoruz

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB'den Okçular Vakfı'na 16,5 trilyon para aktarıldığını iddia etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu" dedi.

Okçular Vakfı tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı Rumeli Hisarı'nda yapıldı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, gazetecilerin Meral Akşener'in Okçular Vakfı'na yönelik iddialarıyla ilgili soruları üzerine şunları söyledi:

"MESNETSİZ SÖZLERLE KONUŞMAK KİRLİ SİYASETTİR"

"Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu. Yıllardır bu tür ithamlara maruz kalan birisi olarak ben de söz almak istiyorum. İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak bu kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar. Bu çok aşağılık bir noktadır. Yani, bu pozisyon gerçekten bir insana, yakışan bir tavır kesinlikle değildir. Tabii bunlar, bir yandan bizleri üzerken, bu kadar güzel işler ortaya koymaya çalışan insanları üzerken bakın Rumeli bir yandan da bakın Hisarı'ndayız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetih etmeye çalışırken bu işin yapılamayacağını, İstanbul'un fethine kalkışılamayacağını savunanlar vardı. Fatih Sultan Mehmet, bir yandan düşman ile mücadele ederken bir yandan da içerideki hainlerle mücadele etmiştir. Mücadele buysa biz mücadele etmeye varız. Fatih'in torunları olarak bayrağı bıraktığı yerden alıp daha ilerilere Allah'ın izniyle götüreceğiz."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında, İBB'den Okçular Vakfı'na 16,5 trilyon para aktarıldığını iddia ederek şöyle konuşmuştu:

"Milletimizi açlığa sefalete mahkum edenler maalesef bir takım değerlerimizi perde yaparak altına saklanıyorlar. Vakıf işi de böyle. Bizim bildiğimiz vakıf insanların mallarını hayır için bağışlamasıdır. Vakıflar milletten almaz. Ama yeni moda şu bir akrabaya vakıf kurduruluyor sonra devletin kaynaklarını buralara aktarıyorlar. Allah'tan korkun. Sadece İBB'den bu vakıflara 850 trilyon lira aktarılmış. Mesela okçular vakfı diye bir vakfı var. Kimin olduğunu biliyorsunuz. Bu vakfa sadece İBB'den 16,5 trilyon lira aktarılmış. Yahu Malazgirt Meydan muhaberesinde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı. Gençler bu nasıl oktur? Sanki S-400 füzesi. İstanbul seçimin iptal edilmesinin asıl amacı budur. Yaptıkları yağmanın devam etmesini sağlamak. Bir avuç yağmacının saltanatı sürsün diye milletin iradesini yok saydılar."