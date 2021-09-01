Bilal Erdoğan "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şiirini marş seklinde seslendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilal Erdoğan "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şiirini marş seklinde seslendirdi

Bilal Erdoğan 'Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' şiirini marş seklinde seslendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Eğitime Destek Platformu tarafından Şanlıurfa'da düzenlen programa katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Eğitime Destek Platformu tarafından Şanlıurfa'da düzenlen programa katıldı. Erdoğan, gençlerin çeşitli gösteriler düzenlediği programda Abdurrahim Karakoç'a ait "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şiirini marş seklinde seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye çapında teşkilatlanan dernek ve vakıflar tarafından oluşturulan Eğitime Destek Platformu'nun Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği yaz okulları kapanış programı ve Çizimlerle Kırk Hadis Yarışması ödül programına katıldı. 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen programa Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Emre Bilgili, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, TÜGVA il başkanları, kamu kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. Program çocuklardan oluşan mehter takımının marşlarıyla başladı. Marşların ardından çocuklar bu defa sema gösterisi düzenledi. Son olarak işitme engelli çocuklar, seslendirilen bir şarkıya sahnede işaret diliyle eşlik etti.

Programda konuşan Bilal Erdoğan, TÜGVA yaz okullarının hayırlı olmasını dileyerek, çocuklara okulda zamanlarının nasıl geçtiğini sordu. Olumlu bir cevap alan Erdoğan, konuşmasını çocuklarla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önce seslendirdiği Abdurrahim Karakoç'a ait "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şiirini marş seklinde söyleyerek tamamladı.

Programın sonunda Bilal Erdoğan'a hatıra olarak çeşitli hediyeler verildi.

(Ahmet Kolsuz/İHA)

Bilal Erdoğan 'Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' şiirini marş seklinde seslendirdi
Bilal Erdoğan 'Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' şiirini marş seklinde seslendirdi
Bilal Erdoğan 'Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' şiirini marş seklinde seslendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokakta yürürken elektrik kablosuna değen adam feci şekilde can verdi
Sokakta yürürken elektrik kablosuna değen adam feci şekilde can verdi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Düm Tek Tek Derya Şensoy Demet Akalın
Spor Fatih Terim Burak Elmas Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bilal Erdoğan "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şiirini marş seklinde seslendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 19:02:23. #1.16#

title