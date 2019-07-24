Bijan Kian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'den yasa dışı lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanan İran ve Amerikan vatandaşı Bijan Rafiekian jüri tarafından suçlu bulundu. Rafiekian'ın davası 15 Temmuz 2019'da Virginia'da başlamıştı.

Geçmişte eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı olan Rafiekian, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

İnternet haber sitesi Politico, Rafiekian'ın davada suçlu bulunsa bile daha az ceza almasının beklendiğini yazdı.

Flynn, Başkan Donald Trump adına seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde, o dönemki iş ortağı Bijan Rafiekian ile birlikte, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Kamil Ekim Alptekin'in Hollanda merkezli şirketi aracılığıyla Türk hükümeti adına Fethullah Gülen'in itibarsızlaştırılması ve Türkiye'ye iadesi için 600 bin dolar karşılığında bildirimde bulunmadan lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanmıştı.

FLYNN MAHKEMEDE YOK

Amerikan basını, davada "işbirlikçi" olarak adı geçen Flynn'in ise tanık olarak mahkemeye çağrılmayacağını bildirdi.

Aralık 2018'de Rafiekian ve Alptekin'e Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için "komplo kurmak" ve "yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

İddianamede Alptekin'e yönelik bir de ayrıca ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "yalan beyanda bulunmak" suçlaması yer alıyor. Rafiekian ve Alptekin suçlamaları reddediyor.

ABD basınına göre Rafiekian'ın avukatları, müvekkillerine yönelik suçlamaların sadece Flynn'in Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin soruşturmada suçlamalar yöneltilmesinden sonra verdiği ifadesine dayandığını belirterek, davanın düşürülmesini istiyor.

BİJAN RAFİEKİAN HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

ABD'de daha çok Bijan Kian ismiyle tanınan Rafiekian, Tahran Endüstri Koleji'nin Mühendislik Fakültesi'nde ve İngiltere'deki Sussex Üniversitesi'nde okudu.

2006-2011 yılları arasında ABD merkezli Export-Import Bankası'nın yönetim kurulunda yer aldı. Bu göreve, 2006 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından aday gösterildi.

Export-Import Bankası'nın internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre daha önce ise, eyalete yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlayan California Dış Yatırım Ofisi'nin yöneticiliğini yaptı. Bu görevle birlikte "ABD hükümetinde en üst düzeyde görev yapan ilk İran kökenli Amerikalı" ünvanını aldı.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

İddianamede, Rafiekian ve Alptekin için, "Türkiye hükümetinin o dönemde iadesini istediği ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşı hakkında Amerikalı siyasetçileri ve kamuoyunu etkilemek için gizlice ve yasa dışı olarak komplo kurmuştur" deniliyor.

21 sayfalık iddianamede, Fethullah Gülen'in ismi doğrudan geçmiyor. Gülen, "imam, yazar ve siyasi figür" olan bir Türk vatandaşı şeklinde tanımlanıyor.

İddianamede, sanık Rafiekian ve Alptekin arasında geçen ve Flynn'in de kimi zaman dahil olduğu e-posta yazışmaları bulunuyor.

Alptekin'in gönderdiği e-postalardan, Alptekin'in birden fazla kez Türk bakanlarla görüştüğü anlaşılıyor. Alptekin bunların birinde Ankara'da iki Türk bakanla toplantı yaptığını, "gizlilik, bütçe ve kontratın kapsamını konuşmak için bakanların yeşil ışık yaktığını" söylüyor.

FAHRETTİN ALTUN: TÜRKİYE'YE YÖNELİK KARALAMA KAMPANYASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in konuyla ilgili bir haberine verdiği yanıtta, "Türkiye'yi haksız yere ABD'deki düzenlemelerden kaçınmak için komplo kurmakla suçlama girişimlerinden derin endişe duyuyoruz" dedi. Fahrettin Altun açıklamasında, Türkiye'ye karşı "karalama kampanyası" yürütüldüğünü vurguladı.

"KOMPLO FİKRİ AKIL DIŞI"

Altun'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"ABD'ye karşı komplo kuracağımız fikri akıl dışı. Türkiye Cumhuriyeti Amerikalı şirketlerle on yıllarca çalıştı ve bu meşru bağlantıları yetkililere bildirdi. ABD'de suç işleme veya yasa dışı hareket etme suçlamalarını kesin bir şekilde reddediyoruz...

"Bugüne kadar, ABD'nin Türkiye'de yakın zamanda adli kovuşturmaları etkileme çabalarına rağmen, Türkiye ABD'deki yargı sürecine saygısından ötürü sessizliğini korudu. Ancak Amerikalı yetkililer dezenformasyona yenik düştü.

"Darbe girişiminin 3. yıl dönümü olan Pazartesi günü başlayacak davanın iddianamesinde savcıların Gülen'i olumlu bir şekilde tasvir etmesi bunun kanıtı. Büyük bir terör saldırısının failini bir kurban olarak değerlendirmek ve sunmak ahlâksızca."