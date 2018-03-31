Bigalı Minikler Fidan Dikti
Bigalı Mehmet Çavuş Anaokulu öğrencileri Orman Haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesine fidan dikti.
Bigalı Mehmet Çavuş Anaokulu öğrencileri Orman Haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesine fidan dikti.
Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Dr. Muhammet Akkaya, öğrencilere orman yangınları ile ilgili çizgi film izletti.
Ardından Akkaya, tohumun çimlenerek fidana dönüşmesinin hikayesini anlattı.
Etkinlik kapsamında okul öncesi öğretmeni Selda Çelik nezaretinde öğrenciler okul bahçesine üvez fidanı dikti.