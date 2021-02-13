Bigadiç'te vatandaşlara 35 bin fidan dağıtıldı
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Bigadiç'te vatandaşlara 35 bin fidan dağıtıldı

13.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:12
Bigadiç'te vatandaşlara 35 bin fidan dağıtıldı

Bigadiç Belediyesince başlatılan "Dikili fidanın var" kampanyası kapsamında vatandaşlara 35 bin fidan dağıtıldı.

Bigadiç Belediyesince başlatılan "Dikili fidanın var" kampanyası kapsamında vatandaşlara 35 bin fidan dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya kapsamında İskele ve Balatlı mahallelerindeki vatandaşlara ceviz ve meyve ağacı fidanı dağıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, kampanyaya Meyvalı Mahallesiyle başladıklarını ve şu ana kadar 43 mahallede fidan dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Avcu, "Bugün fidan dikiyoruz yarın nefes alacağız. İhtiyaç duyulan her yerde ağaçlandırma çalışması yapmaya devam edeceğiz. Bütün mahallelerimize dağıtılacak olan fidanlarımız vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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